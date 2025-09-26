『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』を運営する大阪府が26日（金）、新たなイベント情報を公開した。 本イベントは「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間にわたり、大阪のおおきにアリーナ舞洲にて『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』が、グランフロント大阪やうめきた広場などを中心に『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』の2つの催しを開催するもの