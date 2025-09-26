ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は２６日、最終回を迎えた。病気になったのぶ（今田美桜）は、死期が近いことを嵩（北村匠海）に伝える。だが、奇跡が起きたのか、その後、５年間、病気がなかったかのように元気な姿で、のぶは「アンパンマン」の魅力を発信し続けた。夫婦のそばには愛犬が加わり、２人と１匹の生活となっていた。突然の「新しい家族」は名前が不明なままだったが、ネットでは「アンパンマン」のチーズでは