巨人・山崎伊織投手（２６）が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発したが、今季最短となる３回６安打４失点で降板した。前回登板では自己最多となる今季１１勝目を挙げた山崎。チームの勝利とともに自己記録の更新もかけてマウンドに立ったが、立ち上がりから精彩を欠いた。味方が１点を先制した直後の初回の投球で先頭・蝦名にいきなり死球を与え、続く桑原から連打を浴びて満塁に。その後一死から山本に対してフルカウントから