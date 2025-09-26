»¥ËÚ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤ÎÊ¿ÏÂµÖÎÍ¸ø±à¤Ç¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä»¥ËÚ»Ô¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤äÃæ±û¶è¤Ê¤É¤Ë¡¢9·î26Æü¤«¤é1¤«·î´Ö¡¢¥Ò¥°¥ÞÃí°ÕÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£