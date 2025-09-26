モデルプレス＝2025/09/26】俳優の和田雅成と高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）が26日、都内で行われたFODで独占配信されているドラマ「あなたを殺す旅」（毎週金曜20時に最新話配信）完成披露イベントに出席。キスシーンの裏話を明かした。【写真】人気ヤクザBL主演俳優、8時間かけた入れ墨姿◆高橋大翔＆和田雅成、ヤクザ×BL撮影裏話本作は浅井西氏によるヤクザBLの人気コミック「あなたを殺す旅」の実写化。9月2