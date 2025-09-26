お笑い芸人の鉄拳が、26日にインスタグラムを更新。愛犬が天国へ行ってしまったことを報告し、ファンから悲しみの声が上がっている。【写真】鉄拳が描いた愛犬・やまとくんの最後にファンが涙先日、インスタグラムで愛犬・やまとくんの死去を報告していた鉄拳。今回の投稿では安らかに眠るやまとくんのイラストを公開し、コメントで「夜中にやまとが鳴き止まないから、親父がずっと手でさすってあげていたら、そのまま静かにな