羽田空港に到着後、記者団の取材に応じる李赫駐日大使（右）＝26日午後【ソウル共同】韓国の新たな駐日大使に任命された李赫氏（67）が26日、日本に着任した。外交官出身で、駐日公使などを歴任した日本通とされる。6月に発足した革新系の李在明政権下で任命する初の駐日大使として、日韓関係の強化を図る。到着した羽田空港で取材に応じ「大きな責任を感じる。韓日の協力をより強固にするため最善を尽くす」と語った。1980年