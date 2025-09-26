Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ç½»Âð3Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤«¤é½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÌÜ¹õ¶èÃæ±ûÄ®¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½45Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¡¢100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¸µ¤Î