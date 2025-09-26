¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-µð¿Í(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö4-4¡×¤ÈÆ±ÅÀ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDeNAÂÐµð¿Í¤Î°ìÀï¡£7²ó¤«¤é¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¡£»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³粼Åê¼ê¤Ï3²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤«¤é¤ÏÀô·½ÊåÅê¼ê¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡¢Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤È·ÑÅê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É