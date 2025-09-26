夫と息子との穏やかな生活に満たされていた28歳、ワーキングマザーのあやか。しかし、部署異動で出会った49歳の同僚、礼子さんによって日常は一変。彼女からの一方的な不倫話のLINEや発言にあやかは戸惑い、精神的に疲弊して…。『不倫を自慢する女の末路』をごらんください。 主人公・あやかは同僚の礼子さんから不倫の悩みを1人で聞かされ続けています。誰にも相談できずストレスを募らせる中、妊娠中の不倫相手の