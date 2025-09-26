本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・ゆうみさんは当時、年下の夫である綾人からモラハラやDVを受けていました。2人にはもうじき4歳を迎える息子・かなとがいます。ゆうみは、かなとの成長を考えると綾人と家族でいるのは悪影響であると考え、離婚を検討するようになっていました。『モラハラDV夫からの逃亡』第1話をご覧ください。 年下の夫・綾人からのモラハラとDVに苦しむ日々