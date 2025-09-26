¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À6-2ÃæÆü(26Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃ¥»°¿¶²¦Áè¤¤¤Çºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬2°Ì¤Ë5¤Äº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Â¼¾åÅê¼ê¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢132Ã¥»°¿¶¤È¤·¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£½é²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë1¤Ä¡¢3²ó¤Ë¤â1¤Ä»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾åÅê¼ê¤Ï5²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4¤ÄÌÜ°Ê¹ß¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤¨¤º¡£82µå¤òÅê¤¸¤Æ4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢