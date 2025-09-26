俳優・板垣李光人が日本テレビ系番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月曜〜木曜２３時、金曜２３時３０分放送開始）の水曜パートナーとしての出演を終了し、オフショットを公開した。板垣は２６日までに自身のインスタグラムで「ｎｅｗｓｚｅｒｏ半年間の水曜パートナーとしての出演が終了しました。」と報告し、日本テレビの藤井貴彦アナウンサーとの２ショットなどをアップ。「放送でもお話ししましたが、藤井さんはじめとした