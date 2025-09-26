２６日のＴＢＳ「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい」では、人気企画「完コピチャレンジ」が行われた。「ご本人とコラボ完コピ」では、きゃりーぱみゅぱみゅ（３２）が登場。「にんじゃりばんばん」のイントロが流れると、「ええっ！？」「うわーっ」と歓声が起こった。金髪＆ピンク衣装で現れ「いつも見てる番組なので立てたことが光栄です」と語った。先月にアーティスト活動を再開と紹介されると「そうなんです、出産