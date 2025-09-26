¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡¼ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¹Ã»Ò±à¡ËÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬26Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¡½ÃæÆüÀï¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¡£À»ÃÏ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈVIP¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¡£¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÎÝ¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¡¢²«¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¸×ÅÞ¤Ë»ÍÊý¤ò°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éºòÇ¯¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ºå¿ÀOB¤Î½©»³ÂóÌ¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊBA¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£