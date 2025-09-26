「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会を前に、２６日は公式会見が行われた。ＢＤ１６でわずか４秒でＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野は、ＢＤ５連敗中の“北九州最狂喧嘩屋”松井健が乱闘を繰り広げた。計量、フェースオフを終えた後、アンディが後ろを向いた松井に軽い蹴りを見舞い、松井が激怒。