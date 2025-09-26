「川口市営第８回第３節」（２６日、川口）１着しか優勝戦に乗れない３日目９Ｒの準決勝戦Ｂで、青木治親（４９）＝川口・２９期＝が、７枠の不利を克服して圧勝。今年６回目の優出を決めた。スタート後は７番手だったが、１周１角で前の２車が競って飛び、運良く５番手に。そこからはインから鋭く伸び、先行した深沢隆（川口）と吉田祐也（川口）を３周１角で差し切った。「１角で道が開けて展開が良かった。先を求めてヘッ