9月28日（日）のスプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7・K.マン）が、9月26日（金）に中山競馬場で調教を行った。カーチュン・リョン騎手が騎乗し、芝・外コースでダク右回り1/4周、キャンター右回り1周、常歩左回り1/4周を消化。8時37分から8時50分まで順調な動きを見せた。【スプリンターズS】「日本の環境も気に入っている」ラッキースワイネス、レースへ向け手応え「馬場に