Photo: »°±º°ìµª Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Keychron¡Ê¥­¡¼¥¯¥í¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¹á¹Á¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂ¿¿ôÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Photo: »°±º°ìµª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆKeychron¤Î¥Ö¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤é¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¿Íµ¤¡£ºÇ¶á¡ÖB1 Pro¡×¤È¤¤¤¦¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬