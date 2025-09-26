日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２６日、自民党総裁選後の臨時国会で行われる首相指名選挙を巡り、「政策が大きく違う立憲民主党（代表）の指名は難しい」と述べ、立民への協力を否定した。野党が同選挙でまとまることは困難な見通しとなり、自民の新総裁が首相に選出される公算が大きくなった。立民の野田代表は同日の記者会見で、少数与党下の同選挙について、「野党第１党、第２党、第３党が固まれば、勝てる可能性