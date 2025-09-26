来月4日投開票の自民党総裁選。日本テレビ報道局では5人の候補者の記者会見での発言などと、野党4党の参院選での公約などを生成AIなどを活用して独自に分析。どの候補者が、どの野党に近いかを100点満点で採点した。候補者5人の政策と、野党4党の参院選公約をAIなどで独自分析。今回の総裁選は「陰の主役は野党」とも言われている。自民党が衆議院、参議院で過半数を割る中、政策を進めるためには野党との連携が不可欠なためだ。日