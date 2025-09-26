「常に新しく、自分らしく、女性らしく」をテーマに掲げるブランドEATMEが、女優松川星をモデルに起用したWEBマガジン≪bliss magazine vol.16≫を公開しました。センシュアルなディテールと上質な素材感を纏い、上品さの中に凛とした強さを感じさせるスタイリングがラインナップ。松川星の透明感と世界観が重なり、読む人を引き込むビジュアルは必見です。公式SNSではLOOKムービーも同時公開され、EATME