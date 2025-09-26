10月10日に開幕するバレーボールのSVリーグを控え、昨季初代女王に輝いた大阪マーヴェラスが25日、大阪市内で会見を行った。酒井大祐監督は「（昨季と）同じ景色を見るために、試合をしていきたい」と連覇への意気込みを語った。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」昨シーズンはレギュラーシーズンを37勝7敗と勝ち進み、チャンピオンシ