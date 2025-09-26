最新の「アジアブランドトップ500」が24日に香港で発表され、トップ3はトヨタ、国家電網、サムスンだった。中国はランクインしたブランドが最も多い国になった。この2025年度版「アジアブランドトップ500」は、ワールドブランドラボ（WorldBrandLab）の主催により同日に香港で行われた「アジアブランド大会」で発表された。4位から10位には、海爾（ハイアール）、中国工商銀行、ホンダ、中国人寿、ソニー、騰訊（テンセント）、華