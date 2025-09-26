中国市場監督管理総局が9月25日に発表したリポートの『中国有機産品認証と有機産業発展（2025）』によると、中国では2024年、有機産品の売上高が前年比22．79％増の1247億元（約2兆5000億円）に達しました。中国では有機産業が引き続き力強い成長勢いを維持し、栽培規模、加工生産能力、経営業態の三大分野で多くの飛躍が成し遂げられました。2024年には有機産業全体が「生産拡大、加工品質向上、販売旺盛、国際協力深化」の新たな