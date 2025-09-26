アニメ『SAKAMOTO DAYS』を題材にした「一番くじ SAKAMOTO DAYS vol．3」が、9月27日（土）から、全国の「ローソン」店舗や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】B賞は南雲のフィギュア！そろえて飾りたくなる景品一覧■坂本太郎の「ちょこのっこぬいぐるみ」も今回登場するのは、アニメ『SAKAMOTO DAYS』に登場するキャラクターのフィギュアや雑貨アイテムが当たる、全9等級＋ラスト