前橋市にある県警察学校で初任科生の卒業式が行われ、３８人が新人警察官として新たな一歩を踏み出しました。 卒業を迎えたのは、ことし４月に入校し半年間にわたり警察業務に必要な知識や技能を学んだ新人警察官３８人です。式では、ひとりひとりの名前が呼ばれ、卒業生を代表して石粼翼巡査に卒業証書が手渡されました。 大木晋学校長は、「警察官として誇りと使命感を持ち続けてほしい」と、また、倉木豊史本部長は、「