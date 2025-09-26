南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率について、政府の地震調査委員会はこれまで「80%程度」としていた表現を「60%～90%程度以上」などと改めました。発生確率が最も高いランクであることに変わりなく、引き続き、対策に努めてほしいと呼びかけています。 【写真を見る】「疑わしきは行動せよ」南海トラフ地震確率の表現変更「60%～90%以上」に 発生ランクは最高のまま 地震調査委員会は南海トラフの地震発生