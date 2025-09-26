◆楽天―ソフトバンク（26日、楽天モバイル）優勝マジック2の首位ソフトバンクが反撃を開始した。3点を追う6回1死一塁、柳町達がキャリアハイを更新する5号2ラン。2ボールから2番手宋家豪が投じた148キロの直球を強振し、完璧に捉えた打球はバックスクリーンへと飛び込んだ。柳町は「3点ビハインドの展開で、とにかく繋いでいく意識だけでした。結果的に真っ直ぐを完璧に捉えることができ、2点を返すホームランと最高の形