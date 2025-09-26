Ê¡²¬¸©·ÙÌøÀî½ð¤Ï26Æü¡¢¤ß¤ä¤Þ»Ô¹âÅÄÄ®Æî¿·³«ÉÕ¶á¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç25Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬ÃËÀ­¤«¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¹õ¿§¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¾å°á¡¢¹õ¿§Ä¹¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¿§¼«Å¾¼Ö¾è¼Ö¡£