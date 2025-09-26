未来の技術に関する実験場が静岡県内で本格始動しました。 【写真を見る】トヨタの実験都市“ウーブン・シティ”が遂に開業 住民300人の生活始まる=静岡・裾野市 9月25日、静岡県裾野市で開かれたのは、トヨタ自動車が建設を進めていた実験都市「ウーブン・シティ」の開業イベントです。 ＜トヨタ自動車 豊田章男会長＞ 「皆さん、こんにちは。この街に引っ越してまいります、マスターウィーバー