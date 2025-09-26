°¤ÁÉ»Ô¤Î°¤ÁÉ¿À¼Ò¤Ç25Æü¡¢Ë­ºî¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡ÖÅÄ¼Âº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ìÎ®Å­ÇÏ¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Î®Å­ÇÏ¤Ç¤ÏÄ»Ë¹»Ò¤ËÄ¾¿â»Ñ¡¢¼í°á»Ñ¤ò¤·¤¿°¤ÁÉ¿À¼ÒÎ®Å­ÇÏ¼Í¼ê²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ¹¤µ130¥áー¥È¥ë¤Î»²Æ»¤ò¶î¤±¡¢3¤Ä¤ÎÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤ÈÌð¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ìð¤¬Åª¤ËÅö¤¿¤ë¤È¸Þ¿§¤Î»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤¡¢Ë¬¤ì¤¿ÂçÀª¤Î¸«ÊªµÒ¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£