元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が26日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。「だし巻き玉子」が絶品だというお店を紹介した。「ポイント横取り!ちさ子が食べたい物を当てろ!」企画で、人気店の「だし巻き玉子」が紹介された。「好きなだし巻きのお店」について聞かれて一茂は「俺はもちろん、だし巻きは大体おそば屋さんで食べるので」と答えた。「僕が行くそば屋さんは何軒かしかない」