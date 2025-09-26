ºÇ½ªÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢·îËö¤Î¤ªÆÀ¤ÊÄ¾Çä²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûµû¡¢Æù¡¢ÌÍ¡¢²Û»Ò¡¢Ãæ²Ú¡Ä·îËö¤ÎºÇ½ª¤Î¶â¡¦ÅÚÍËÆü¤Î¡È¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë¡Éµû¤ä¤ªÆù¤¬1000±ß¤Ë¡ª¡ÖÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¡¦Àé±ß»Ô¡×Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤Î¾ì³°»Ô¾ì¤Ç¡¢Ëè·î¡¢ºÇ½ª¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¡È¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î9·î¤Ï27Æü¤Ç¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤¬·è¤á¤¿¾¦ÉÊ¤ò1000±ß¤ËÃÍ°ú¤­¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÀé±ß»Ô¡×¡£¡ÖÃÛÃÏÅìÄÌ¤ê¡×¤Î30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÛÃÏ¤È¤¤¤¨