¡Öºå¿À¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÃæÆü¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¡¢¿¹½ÙÂÀÆâÌî¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£¶¯Îõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸Þ²ó¤Ïºå¿À¡¦Â¼¾å¤«¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î»°ÎÝÂÇ¡£Ì£Ã«¤Îµ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï»²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï´äÄç¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¹¥µ¡¤ò¹­¤²¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¶Í¸÷³Ø±à¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿£±£¸ºÐ¡££²£³Æü¤Ë£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó