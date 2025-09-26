¹áÀîÂç¤Ï26Æü¡¢½÷À­¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½»µï¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¸øÈ½Ãæ¤Î¶µ°é³ØÉôÉÕÂ°¹â¾¾¾®¶µÍ¡Ä¹Ã«Àî¹ÒÊ¿Èï¹ð¡Ê29¡Ë¤òÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1·î¤ËÂà¿¦¤·¤¿Éô²¼¤ÎÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤Ë¡¢¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¸í²ò¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°å³ØÉô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¶µ¼ø¤ò²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤µëÍ¿¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºòÇ¯12·î¡¢Æ¿Ì¾¤Î¹ðÈ¯¤ÇÈ¯³Ð¡£¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¶µ¼ø¤¬¶ÐÌ³³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã