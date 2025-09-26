ゴルフ・パナソニックオープン第２日（２６日・大阪泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）――初日首位の小鯛竜也、六つスコアを伸ばした永野竜太郎、６６で回った勝俣陵が通算１２アンダーで首位に並んだ。１打差の４位は河本力、細野勇策ら４人。プロデビュー戦となった１５歳の加藤金次郎はイーブンパーの９３位で予選落ちした。◇「金ちゃん、頑張れ」の声援を受ける中、加藤は２日連続の３バーディー、３ボギー。史上最