º£½µ£¹·î£²£´¡¢£²£µÆü¤ÎÈþ±º¡¦ºäÏ©¥¿¥¤¥à¤Î¥Ù¥¹¥È£±£°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ºÇÂ®¤Ï£²£´Æü¤Î¥Ó¡¼¥¢¥¹¥È¥Ë¥Ã¥·¥É¤Î£µ£±ÉÃ£³¤Ç¡¢Àè½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¾¯¡¢»þ·×¤¬Â®¤¤Ï©È×¡££²£¸Æü¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤Ï£²£´Æü¤Ë£µ£±ÉÃ£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾å¡¹¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁöÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú£²£´Æü¡¦Èþ±º¡Û£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ò£±¡Ó¥Ó¡¼¥¢¥¹¥È¥Ë¥Ã¥·¥É£µ£±ÉÃ£³¡Ò£²¡Ó¥°¥ì¥¤¥¹¥«¥ê¥è¥ó£µ£±ÉÃ£¶¡Ò£³¡Ó¥â¥¸¥ã¡¼¥ê¥ª¡ÊÃæ»³