山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月25日(日本時間26日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞ 現地25日(日本時間26日) 、ドジャースの山本由伸投手（27）が敵地アリゾナで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。 6回を投げて無失点・7奪三振。6回にはキャロルから三振を奪い、日本人メジャーリーガーとして7人目、ドジ