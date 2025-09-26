ÃËÀ­¿¦°÷¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢£º®Íð¡¢¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤¯¡Ä¹­¤¬¤ë¡È»ÔÀ¯¤Îº®Íð¡É¡£¨¡¨¡¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¡Ö¡Ä¡×¨¡¨¡¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÅÅÏÃ¤Ê¤É»ÔÀ¯¤ËÄäÂÚ¤ò¤­¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤¬¡©·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¡Ö¡Ä¡×º®Íð¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£24Æü¤Ë¼áÌÀ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢·²