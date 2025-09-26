トヨタ自動車の次世代電動バスが豊田市の公用車に採用されました。 【写真を見る】次世代電動バス「イーパレット」を公用車に採用 10月から無料シャトルバスとしても不定期で運行予定 愛知・豊田市 豊田市と愛知県が公用車に採用したのは、トヨタ自動車が９月15日に発売した「eーPalette（イーパレット）」です。全長4．95メートルとコンパクトですが、ドライバーを含め17人乗車できます。 中央