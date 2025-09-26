＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】行司の背後に“ただならぬ”存在感の人物大相撲九月場所もいよいよ大詰めとなる中、行司の背後、向正面客席に“ただならぬ”存在感を放つ大男の姿をカメラが捉える一コマがあった。よもやの出来事に「えげつない存在感」「どうしても目が行ってしまう」などファンが騒然となった。問題の場面は前頭十二枚目・御嶽海（出羽海）が前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）を寄り