ヴィッセル神戸は10月17日にノエビアスタジアム神戸で行うJ1第34節の鹿島戦において、乃木坂46のメンバーでクラブ30周年アンバサダーを務める五百城茉央(いおき・まお)さんが来場すると発表した。当日のスケジュール等は後日リリースするとしている。当日はコラボチケットも販売。「46 MAO」のネームが入った30周年記念レプリカユニフォームとオリジナルタオルマフラーがセットになっているという。販売数は46席を予定しており