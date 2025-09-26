濃厚な栗の味わいを堪能♪「手しぼり栗のモンブラン」「手しぼり栗のモンブラン」590円天面にのせた大粒のマロンと、こぼれるほどに盛り付けられたマロンペーストの濃厚な風味を堪能できるモンブラン。サクサク食感のホワイトチョコ味のクランブルは食感のアクセントにもなっています。その上には、なめらかなマロンムースとミルキーなホイップクリーム。栗の濃厚な風味をたっぷり堪能できるスイーツです！りんごのおいしさが凝縮