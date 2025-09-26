「パンプキン スパイス ラテ」は、いつまで？アメリカで2003年秋に発売されて以来、世界中のスターバックスで秋の風物詩として愛され続けている「パンプキン スパイス ラテ」。このシーズンならではのお楽しみとして、2025年9月29日（月）より今年も再登場します。！商品名「パンプキン スパイス ラテ」販売期間2025年9月29日（月）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、V