女優・のん（32）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。前日に投稿した先輩女優との2ショットについて説明した。のんは25日、「う、嬉しいい『てっぺんの向こうにあなたがいる』試写会で天海祐希さんと撮っていただきました」と24日に行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開）完成披露試写会で同席した天海祐希との2ショットをSNSに投稿。「美しかっこいいのです。わーいわーい」と大喜びの様子