北九州市小倉南区のファストフード店で昨年１２月、中学３年の男女が刃物で刺されて死傷した事件で、福岡地検小倉支部は２６日、同区の無職平原政徳容疑者（４４）を殺人と殺人未遂の罪などで福岡地裁小倉支部に起訴した。地検支部は通算約８か月にわたって実施した２度の鑑定留置の結果などを踏まえ、容疑者の刑事責任能力を問えると判断した。起訴状などによると、平原容疑者は昨年１２月１４日午後８時２５分頃、同区のファ