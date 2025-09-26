¾®ÎÓ»ä¤¬¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÂÎó(Arrange Ver.)¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸³è¡×¤ä¡ÖÉ÷¼Ù¡×¤Ê¤É¤ÎÊÔ¶Ê¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼¥³¥í¥¹¥±»á¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÃ´Åö¡£¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£MV¤ÏÁ´ÊÔ¥Õ¥ëCG¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ë¡¢¡ÖÊÂÎó¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä²Î»ì¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾®ÎÓ»ä¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ryunosuke Hayashi¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡