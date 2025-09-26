新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」を進めている西山智樹と前田大輔の2人がパーソナリティを担当する『オープンアップグループ presents TAGラジ！』が、ニッポン放送にて10月4日からスタート。西山と前田にとって初のラジオレギュラー番組となる。【写真】初のラジオレギュラー番組パーソナリティを務める西山智樹＆前田大輔「timelesz project ‐AUDITION‐」（通称：タイプロ）に出演し注目を集