I Don’t Like Mondays.が、デビュー記念日の9月24日(水)に配信シングル「カ ミ ナ リ」をリリースした。今作は今年5枚目となる配信シングルで、7月から3ヶ月連続となる新曲リリース。それぞれテイストの違う楽曲をリリースしているが、今回の表題曲「カ ミ ナ リ」は海外でも根強い人気がある80’s J-POPを再解釈しI Don’t Like Mondays.テイストに落とし込んだ1曲。ただ華やかなだけではなくしっとりとした大人びた空気も纏わせ